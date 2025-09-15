Відновлення України: Швейцарія виділяє мільйони на відбудову залізниць та житла

Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію спільних проєктів з відновлення житлового фонду та залізничної інфраструктури. На це уряд Швейцарії виділив 76 мільйонів швейцарських франків ($95,58 млн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі з делегатом Федеральної ради Швейцарії, послом Жаком Гербером.

Головна мета зустрічі — обговорення початку проєктів із відновлення залізниць та житла, які фінансує уряд Швейцарії. Також йшлося про розширення співпраці.

За підтримки швейцарських партнерів буде реалізовано декілька важливих проєктів:

У Кременчуці з'явиться новий завод з виробництва кріплень для переходу на євроколії, а також налагодять виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць.

з'явиться новий завод з виробництва кріплень для переходу на євроколії, а також налагодять виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць. У Вінниці та Сумській області збудують модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

збудують модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У Харкові та інших прифронтових регіонах проведуть заміну вікон у пошкоджених будинках.

Швидкий старт та нові ініціативи

Відповідні програми вже включено до Єдиного проєктного портфеля, що дозволить розпочати їх реалізацію без затримок. Підготовчі процеси тривають, а впровадження проєктів заплановано вже на жовтень.

Мінрозвитку також розглядає можливість подальшого залучення швейцарських грантів для змішаного фінансування проєктів ППП. Сторони також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної галузі.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія сприятиме відновленню України інвестиціями на $116 млн (понад 93 млн швейцарських франків). Фінансування передбачене для проєктів у енергетиці, інфраструктурі, житлі, охороні здоров’я, освіті та гуманітарному розмінуванні, які стартують восени 2025 року.

Нагадаємо, Швейцарія розпочала масштабну програму підтримки України, яка триватиме 12 років та передбачає фінансування у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків. Перший етап цієї ініціативи розрахований на 2025–2028 роки: до цього часу Україна отримає 1,5 мільярда франків (близько 1,6 мільярда доларів) на відновлення економіки, розвиток інфраструктури, покращення громадських послуг та забезпечення миру.