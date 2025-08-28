Швейцарія інвестує понад $102 млн у 12 проєктів для відновлення України

Швейцарія профінансує 12 проєктів на понад 93 млн швейцарських франків (приблизно $102 млн) у межах міжурядової угоди з Україною.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Швейцарія фінансує відбудову України

У межах міжурядової угоди з Україною Швейцарія реалізує 12 проєктів загальною вартістю понад 93 млн швейцарських франків (приблизно $102 млн). Завдяки цим проєктам планується забезпечення світлом прифронтових міст, будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, створення сучасних лікарень та запуск нового виробництва кріплень для євроколії у Кременчуці.

Ініціатива спочатку передбачала фінансування у 50 млн франків, проте отримання 43 заявок від бізнесу на суму понад 500 млн франків свідчить про високий попит, тому бюджет проєктів подвоїли. Частину витрат покриє також бізнес.

У межах міжурядової угоди зі Швейцарією реалізовуватимуть 12 проєктів у різних сферах:

Енергетика та інфраструктура: Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury.

Житло: Divario, DM Bau, Glas Trösch Group.

Освіта: Rehau, Geberit.

Охорона здоров’я: Roche, Innovatec Med.

Гуманітарне розмінування: FSD.

Усі проєкти стартують восени 2025 року. Вони створюватимуть робочі місця, нові виробництва та додаткові можливості для місцевих громад. Ініціатива стала можливою завдяки підтримці уряду Швейцарії та приватного сектору, що демонструє віру в майбутнє України.

Нагадаємо, Швейцаріярозпочала масштабну програму підтримки України, яка триватиме 12 років та передбачає фінансування у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків. Перший етап цієї ініціативи розрахований на 2025–2028 роки: до цього часу Україна отримає 1,5 мільярда франків (близько 1,6 мільярда доларів) на відновлення економіки, розвиток інфраструктури, покращення громадських послуг та забезпечення миру.