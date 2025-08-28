Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Швейцария инвестирует более $102 млн в 12 проектов для восстановления Украины

Кабмин
Швейцария профинансирует 12 проектов

Швейцария профинансирует 12 проектов более чем на 93 млн швейцарских франков (приблизительно $102 млн) в рамках межправительственного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Швейцария финансирует восстановление Украины

В рамках межправительственного соглашения с Украиной Швейцария реализует 12 проектов общей стоимостью более 93 млн. швейцарских франков (приблизительно $102 млн.). Благодаря этим проектам планируется обеспечение светом прифронтовых городов, строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, создание современных больниц и запуск нового производства крепежей для европути в Кременчуге.

Инициатива изначально предусматривала финансирование в 50 млн франков, однако получение 43 заявок от бизнеса на сумму более 500 млн франков свидетельствует о высоком спросе, поэтому бюджет проектов удвоился. Часть расходов покроет бизнес.

В рамках межправительственного соглашения со Швейцарией будут реализовываться 12 проектов в различных сферах:

  • Энергетика и инфраструктура: Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury.
  • Жилье: Divario, DM Bau, Glas Trösch Group.
  • Образование: Rehau, Geberit.
  • Здравоохранение: Roche, Innovatec Med.
  • Гуманитарное разминирование: FSD.

Все проекты стартуют осенью 2025 года. Они создадут рабочие места, новые производства и дополнительные возможности для местных общин. Инициатива стала возможна благодаря поддержке правительства Швейцарии и частного сектора, что демонстрирует веру в будущее Украины.

Напомним, Швейцария начала масштабную программу поддержки Украины, которая продлится 12 лет и предусматривает финансирование в размере 5 миллиардов швейцарских франков. Первый этап этой инициативы рассчитан на 2025-2028 годы: к этому времени Украина получит 1,5 млрд франков (около 1,6 млрд долларов) на восстановление экономики, развитие инфраструктуры, улучшение общественных услуг и обеспечение мира.

Автор:
Ольга Опенько