Швейцария утвердила трехлетнюю программу помощи Украине на $1,6 млрд

Швейцария начинает масштабную программу поддержки Украины, которая продлится 12 лет и предусматривает финансирование в размере 5 миллиардов швейцарских франков. Первый этап этой инициативы рассчитан на 2025-2028 годы: к этому времени Украина получит 1,5 млрд франков (около 1,6 млрд долларов) на восстановление экономики, развитие инфраструктуры, улучшение общественных услуг и обеспечение мира.

Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Соответствующее решение было принято 12 февраля Федеральным советом Швейцарии, определившим главные направления поддержки: защита гражданского населения, экономическое восстановление и укрепление институтов. Ответственным за реализацию программы назначен посол Жак Гербер.

Стратегия долгосрочной поддержки

В апреле 2024 года Федеральный совет официально заявил о своей долгосрочной поддержке Украины и утвердил общий объем финансирования в 5 миллиардов франков.

В ближайшие три года страна будет сосредоточена на немедленных потребностях в восстановлении, экономическом росте и укреплении украинских институтов, после чего будет оценивать дальнейшие источники финансирования для реализации следующих этапов программы.

К реализации проектов привлечены три ключевых учреждения:

Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC),

Отдел мира и прав человека (FDFA),

Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO, EAER).

Основные направления финансирования (2025-2028 годы)

Программа поддержки Украины сосредоточена на трех ключевых направлениях:

Экономическое восстановление. Украинская экономика понесла значительные потери из-за войны войны. Швейцарское правительство планирует поддерживать малые и средние предприятия Украины, помогая им интегрироваться в мировые рынки. Отдельный фокус направлен на восстановление городской инфраструктуры и ремонт поврежденных объектов в регионах прифронтовых. Также предусмотрена поддержка аграрного сектора и развитие частного бизнеса.

Восстановление общественных услуг. Швейцария поможет Украине улучшить качество медицинских, образовательных и социальных услуг. Кроме того, будет финансироваться восстановление энергетической инфраструктуры, общественного транспорта и систем водоснабжения. Важным направлением является поддержка местных и региональных органов власти для эффективного управления реконструкцией и предотвращения коррупции.

Защита гражданского населения и содействие миру. Программа предусматривает экстренную гуманитарную помощь, поддержку мер по разминированию территорий, идентификацию пропавших без вести лиц, а также документирование и расследование военных преступлений. Швейцария будет содействовать правосудию для пострадавших от конфликта и помогать в поиске пропавших военных и гражданских лиц.

Сообщается, что реализация программы предполагает тесное сотрудничество с украинскими властями, частным сектором, научными учреждениями и неправительственными организациями. Около 500 миллионов франков из запланированных 1,5 миллиарда будут использованы в проектах, реализуемых совместно со швейцарскими компаниями.

31 января 2024 года Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил конкурс на подачу заявок на финансирование проектов восстановления в Украине. Программа реализуется в рамках меморандума между Украиной и Швейцарией, подписанного 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.