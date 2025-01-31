Швейцария открыла прием заявок на финансирование проектов реконструкции в Украине

31 января Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил конкурс на подачу заявок на финансирование проектов восстановления в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Программа реализуется в рамках меморандума между Украиной и Швейцарией, подписанного 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Какие условия финансирования

Общий бюджет конкурса составляет 50 миллионов швейцарских франков. Финансирование отдельных проектов может варьироваться в пределах от 1 до 15 миллионов франков в зависимости от их масштабности и соответствия определенным критериям.

Участие в программе могут принимать только швейцарские компании, имеющие юридическое лицо в Украине. Основной приоритет будет предоставляться тем проектам, которые будут непосредственно способствовать восстановлению и реконструкции страны.

Подать заявку на финансирование можно с 30 января до конца суток 28 февраля 2025 года.

Что предполагает эта инициатива

Финансирование является частью более широкого пакета поддержки Украины в размере 1,5 миллиарда швейцарских франков на 2025-2028 годы, утвержденного швейцарским парламентом 20 декабря 2024 года.

В правительстве Швейцарии подчеркивают, что программа направлена на вовлечение швейцарского частного сектора в процесс восстановления Украины, а также способствует долгосрочному экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Как подать заявку

Швейцарские компании в Украине могут представлять свои проектные предложения на официальном сайте SECO. Подробная информация о процессе подачи, документации и критериях отбора доступна по ссылке в официальном объявлении конкурса.

Эта инициатива – важный шаг в привлечении международного бизнеса к возобновлению Украины после войны, открывая возможности масштабных инфраструктурных проектов.

Напомним, в прошлом году Швейцария сообщила, что предоставит Украине значительную финансовую поддержку для проектов восстановления, в том числе 1,5 млрд швейцарских франков (1,76 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

Добавим, что в течение 2024-2028 годов Швейцария выделит 58,7 млн швейцарских франков (68,1 млн долларов) на цифровизацию и развитие регионов в Украине. Также будут направлены средства на цифровое развитие прифронтовых общин, чтобы каждый украинский получал услуги удобно и с комфортом. А часть средств пойдет на поддержку пострадавших от полномасштабной войны украинцев — ВПЛ, людей с инвалидностью и жителей деоккупированных регионов.