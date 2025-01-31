Швейцарія відкрила прийом заявок на фінансування проєктів реконструкції в Україні

31 січня Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) оголосив конкурс на подання заявок для фінансування проєктів відновлення в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма реалізується в межах меморандуму між Україною та Швейцарією, підписаного 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Які умови фінансування

Загальний бюджет конкурсу становить 50 мільйонів швейцарських франків. Фінансування окремих проєктів може варіюватися в межах від 1 до 15 мільйонів франків, залежно від їхньої масштабності та відповідності визначеним критеріям.

Участь у програмі можуть брати лише швейцарські компанії, які мають юридичну особу в Україні. Основний пріоритет надаватиметься тим проєктам, що безпосередньо сприятимуть відновленню та реконструкції країни.

Подати заявку на фінансування можна з 30 січня до кінця доби 28 лютого 2025 року.

Що передбачає ця ініціатива

Фінансування є частиною ширшого пакета підтримки України у розмірі 1,5 мільярда швейцарських франків на 2025–2028 роки, який було затверджено швейцарським парламентом 20 грудня 2024 року.

В уряді Швейцарії підкреслюють, що програма спрямована на залучення швейцарського приватного сектору до процесу відновлення України, а також сприяє довгостроковому економічному співробітництву між двома країнами.

Як подати заявку

Швейцарські компанії в Україні можуть подавати свої проєктні пропозиції на офіційному сайті SECO. Детальна інформація щодо процесу подачі, документації та критеріїв відбору доступна за посиланням у офіційному оголошенні конкурсу.

Ця ініціатива – важливий крок у залученні міжнародного бізнесу до відновлення України після війни, відкриваючи можливості для масштабних інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, минулого року Швейцарія повідомила, що надасть Україні значну фінансову підтримку для проєктів відновлення, зокрема 1,5 млрд швейцарських франків (1,76 млрд доларів) протягом наступних чотирьох років.

Додамо, що протягом 2024–2028 років Швейцарія виділить 58,7 млн швейцарських франків (68,1 млн доларів) на цифровізацію та розвиток регіонів в Україні. Також будуть спрямовані кошти на цифровий розвиток прифронтових громад, щоб кожен українець отримував послуги зручно та з комфортом. А частина коштів піде на підтримку українців, що постраждали від повномасштабної війни, — ВПО, людей з інвалідністю та жителів деокупованих регіонів.