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Швейцария выделяет Украине 48 миллионов евро на зимнюю помощь

Швейцария выделяет Украине 48 миллионов евро на зимнюю помощь

Из-за усиления российских атак на критическую инфраструктуру значительная часть населения Украины сталкивается с отключениями электроэнергии и отопления. Швейцария присоединилась к помощи, выделив около 45 миллионов швейцарских франков (48 миллионов евро) на преодоление зимних вызовов.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Основные направления использования помощи

Средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, ремонт поврежденных домов, а также на удовлетворение гуманитарных потребностей.

Более половины производства электроэнергии в Украине уничтожены, что лишило миллионы людей доступа к электричеству, отоплению и воде.

Согласно сообщению, особое внимание уделяется внутренне перемещенным лицам и людям вблизи линии фронта или в отдаленных регионах.

Помощь включает в себя раздачу твердого топлива и зимней одежды, ремонт и утепление поврежденных домов.

Отмечается, что Швейцария инвестирует в энергоэффективность на местном уровне через вклады в многосторонние фонды, такие как Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и Фонд энергетической поддержки Украины. Финансирование используется для:

  • ремонта энергетических систем;
  • закупки запасных частей и топлива;
  • транспортировка оборудования, в том числе кабелей, трансформаторов и сетевых конструкций.

За последние две зимы Швейцария выделила 84,5 миллионов франков на зимнюю помощь. С начала полномасштабной войны Швейцария предоставила Украине более 477 миллионов франков на гуманитарные нужды.

Также известно, что Швейцария предоставит Украине значительную финансовую поддержку для проектов восстановления, в том числе 1,5 млрд. швейцарских франков (1,76 млрд. долларов) в течение следующих четырех лет.

Автор:
Татьяна Гойденко