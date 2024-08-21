ООН выделяет $30 миллионов в поддержку прифронтовых территорий Украины

21 августа 2024 года Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подписали Меморандум о сотрудничестве по поддержке прифронтовых общин Украины во время зимнего периода.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Соглашение подписали вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и Представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Согласно Меморандуму, УВКБ ООН выделяет $30 миллионов в помощь уязвимым домохозяйствам в девяти областях Украины, находящихся вблизи линии столкновения или границы с РФ.

В частности, речь идет о Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.

Согласно сообщению, уязвимые домохозяйства получат единовременные выплаты в размере 21 тысяч гривен для приобретения твердого бытового топлива.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук поблагодарила УВКБ ООН за своевременную помощь, отметив важность этой поддержки для прохождения сложного зимнего периода.

Представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг подчеркнула, что для агентства приоритетной задачей является помощь людям, которые остаются в прифронтовых регионах, особенно учитывая вероятно тяжелые условия зимних месяцев из-за атак на энергетическую инфраструктуру.

"Такие люди находятся в невероятно уязвимом социально-экономическом положении, а потому больше нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить и сохранить свою жизнестойкость. Я очень рада, что мы можем непосредственно опираться на долговременное партнерство с Министерством по вопросам реинтеграции, чтобы поддержать большинство из этих семей в предстоящую зиму", — сказала Линдхольм Биллинг.

Отмечено, что эти 30 миллионов долларов являются частью большего пакета помощи на общую сумму 100 миллионов долларов, о котором ранее объявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Гуманитарная помощь ООН

Заметим, координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам Дениз Браун рассказала, что план гуманитарного реагирования ООН в Украине профинансирован всего на 30% от необходимых 3 миллиардов долларов на 2024 год. Она подчеркнула, что в условиях глобальных кризисов, в частности в Газе и Судане, финансирование гуманитарных потребностей Украины становится все сложнее.

По данным ООН, в настоящее время 14,6 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в Украине, то есть примерно 40% населения. Около 6,3 миллионов человек покинули страну и остаются беженцами по всей Европе.

Добавим, ранее Организация объединенных наций обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов на удовлетворение зимних нужд более 11 миллионов украинцев.