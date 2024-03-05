"Дія" упростила услугу подачи заявления на получение субсидии: теперь все можно оформить за 10 минут

На портале "Дія" теперь можно подать заявление на получение субсидии всего за 10 минут – количество шагов для этого уменьшилось с 21 до 7.

Об этом сообщили в Минцифре.

"Одна из самых популярных услуг стала еще проще. Чтобы подать заявление на получение субсидии, больше не нужно тратить полчаса и заполнять все пункты самостоятельно", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что количество шагов уменьшено с 21 до 7, а услугу теперь можно получить всего за 10 минут, ведь большинство информации подтянется из реестров автоматически.

В Минцифре подчеркнули, что если заявление о получении субсидии подавалось ранее онлайн или офлайн, то отправлять повторно его не нужно.

Если заявление на получение субсидии подается впервые, можно воспользоваться обновленным функционалом на портале уже сейчас.

Глава Минцифры Михаил Федоров напомнил, что возможность оформить субсидию через "Дію" появилась в 2021 году.

"И с тех пор команда постоянно улучшает процесс, чтобы не нужно было руками вносить ту информацию, которая и так может подтянуться из реестров. "Дія" — об удобстве, понятности, автоматизированности, а это, в свою очередь, сэкономленное время и деньги. С заботой о людях", - написал он в телеграм-канале.

Добавим, что услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством социальной политики Пенсионным фондом Украины при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дія" при финансировании правительства Японии.

Кто имеет право на получение субсидии в 2024 году

Право на получение субсидии имеют как граждане Украины, так и иностранцы, которые законно находятся на территории страны и проживают в многоквартирных или частных домах. Получить помощь могут семьи, где плата за коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж.

Постановление КМУ "О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии" от 27 июля 1998 года №1156 определяет, что субсидия назначается, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. С 1 числа месяца, следующего за месяцем завершения военного положения в Украине, базовая норма платы за услуги составит 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, отметила в комментарии юрист юридической компании RIYAKO&PARTNERS Наталья Василюк.

По-прежнему оформить и получить субсидию в 2024 году смогут:

зарегистрированные в жилом помещении;

не зарегистрированные, но фактически проживающие в нем на основании договора аренды жилья;

не зарегистрированные, но фактически проживающие в жилом помещении без заключенного договора аренды, если они внутренние переселенцы;

индивидуальный застройщик, которому необходима помощь на оплату коммуналки, когда дом еще не вошел в эксплуатацию, но ЖК-услуги насчитывают в полном объеме.

По состоянию на ноябрь 2023 года субсидии на оплату коммунальных услуг получали более 1,3 млн украинских семей. Во время отопительного сезона 2022/2023 украинцам в среднем выплачивали до 1600 гривен субсидии ежемесячно. В 2024-м сумма будет больше, учитывая удорожание электроэнергии.

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