ООН виділяє $30 мільйонів на підтримку прифронтових територій України

21 серпня 2024 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підписали Меморандум про співпрацю щодо підтримки прифронтових громад України під час зимового періоду.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Угоду підписали віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук та Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Згідно з Меморандумом, УВКБ ООН виділяє $30 мільйонів на допомогу вразливим домогосподарствам у дев'яти областях України, що знаходяться поблизу лінії зіткнення або кордону з РФ.

Зокрема, йдеться про Сумську, Харківську, Херсонську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Чернігівську області.

Згідно з повідомленням, вразливі домогосподарства отримають одноразові виплати в розмірі 21 тисячі гривень для придбання твердого побутового палива.

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук подякувала УВКБ ООН за своєчасну допомогу, наголосивши на важливості цієї підтримки для проходження складного зимового періоду.

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг підкреслила, що для агентства пріоритетним завданням є допомога людям, які залишаються у прифронтових регіонах, особливо зважаючи на ймовірно важкі умови зимових місяців через атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Такі люди знаходяться у неймовірно вразливому соціально-економічному становищі, а тому найбільше потребують гуманітарної допомоги, щоб вижити та зберегти свою життєстійкість. Я дуже рада, що ми можемо безпосередньо спиратися на довготривале партнерство з Міністерством з питань реінтеграції, щоб підтримати більшість з цих сімей упродовж майбутньої зими", — сказала Ліндхольм Біллінг.

Зазначено, що ці $30 мільйонів є частиною більшого пакета допомоги на загальну суму $100 мільйонів, про який раніше оголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Гуманітарна допомога від ООН

Зауважимо, координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун розповіла, що план гуманітарного реагування ООН в Україні профінансовано лише на 30% від необхідних 3 мільярдів доларів на 2024 рік. Вона наголосила, що в умовах глобальних криз, зокрема в Газі та Судані, фінансування гуманітарних потреб України стає дедалі складнішим.

За даними ООН, на даний час 14,6 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги в Україні, тобто приблизно 40 % населення. Близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями по всій Європі.

Додамо, раніше Організація об’єднаних націй звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів на задоволення зимових потреб понад 11 мільйонів українців.