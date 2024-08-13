План гуманітарної допомоги ООН для України на $3 млрд профінансовано лише на 30% - Деніз Браун

План гуманітарного реагування ООН в Україні профінансовано лише на 30% від необхідних 3 мільярдів доларів на 2024 рік. Про це повідомила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун, яка завершує свою місію в Україні. Вона наголосила, що в умовах глобальних криз, зокрема в Газі та Судані, фінансування гуманітарних потреб України стає дедалі складнішим. Пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, що довше триває війна, то важче нам буде отримувати гуманітарне фінансування. Світ бачить дуже жахливі ситуації в Газі, Судані, Ємені, Афганістані, тому нам дедалі важче отримувати фінансування. Наш план гуманітарного реагування - це підсумок усіх наших гуманітарних дій в Україні. Він становить 3 мільярди доларів на 2024 рік, і він профінансований лише на 30%, тоді як минулого року в той самий час він був профінансований на понад 50%. Це стає дедалі складніше", - сказала Браун.

Вона підкреслила, що завжди прагнула бути максимально чіткою у своїх зверненнях до донорів, оскільки війна ще триває, потреби зростають, і не слід вважати ситуацію в Україні нормальною.

Браун зазначила, що необхідно знайти спосіб, щоб міжнародна спільнота продовжувала надавати підтримку всім районам, де потрібна гуманітарна допомога, до досягнення політичних рішень.

В ООН також повідомили, що план підготовки до зимового сезону в Україні вже завершено. Зокрема, місія зосередиться на восьми областях уздовж лінії фронту, з особливою увагою до літніх людей та жінок з дітьми.

"Минулого року ми охопили понад два мільйони людей, і цього року ми зробимо те саме або трохи більше. У нас є Український гуманітарний фонд, який я очолюю. І декілька тижнів тому ми оголосили запит на пропозиції для цих конкретних зимових заходів. Наразі ми маємо близько 68 мільйонів доларів, які ми використаємо для цього. Якщо цього буде недостатньо, ми додамо ще, але починати треба вже зараз", - додала вона.

Водночас згідно з планом підготовки до зими, ООН має намір надати підтримку 1,8 мільйонам осіб, для чого необхідно приблизно 500 мільйонів доларів, повідомила Браун.

Щодо гуманітарної ситуації в Україні, в ООН підкреслили, що потреби величезні, адже понад 14 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

"Те, що ми бачимо в Україні, свідчить про те, що потреби тільки зростають. І цього слід було очікувати, адже війна триває, а в деяких місцях країни гуманітарна ситуація навіть загострюється. І коли ми наближаємося до зимових місяців, я знаю, що уряд разом з партнерами, зокрема й ООН, робить усе можливе, щоб покращити енергетичну ситуацію. Але якщо в нас буде зима з недостатнім постачанням енергії, то людей, які потребують допомоги, буде більше", - наголосила Браун.

Гуманітарна допомога від ООН

Додамо, що за даними ООН, на даний час 14,6 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги в Україні, тобто приблизно 40 % населення. Близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями по всій Європі.

Додамо, раніше Організація об’єднаних націй звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів на задоволення зимових потреб понад 11 мільйонів українців.

Першочергово підтримка надаватиметься прифронтовим областям: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій областях.