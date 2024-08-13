План гуманитарной помощи ООН для Украины на $3 млрд профинансирован всего на 30% — Дениз Браун

План гуманитарного реагирования ООН в Украине профинансирован всего на 30% от необходимых 3 миллиардов долларов на 2024 год. Об этом сообщила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам Дениз Браун, которая завершает свою миссию в Украине. Она подчеркнула, что в условиях глобальных кризисов, в частности в Газе и Судане, финансирование гуманитарных потребностей Украины становится все сложнее. Пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, чем дольше идет война, тем труднее нам будет получать гуманитарное финансирование. Мир видит очень ужасные ситуации в Газе, Судане, Йемене, Афганистане, поэтому нам все труднее получать финансирование. Наш план гуманитарного реагирования — это итог всех наших гуманитарных действий в Украине Он составляет 3 миллиарда долларов на 2024 год, и он профинансирован только на 30%, тогда как в прошлом году он был профинансирован более чем на 50%. Это становится все сложнее", — сказала Браун.

Она подчеркнула, что всегда стремилась быть максимально четкой в своих обращениях к донорам, поскольку война продолжается, потребности растут, и не следует считать ситуацию в Украине нормальной.

Браун отметила, что необходимо найти способ, чтобы международное сообщество продолжало оказывать поддержку всем районам, где необходима гуманитарная помощь, до достижения политических решений.

В ООН также сообщили, что план подготовки к зимнему сезону в Украине уже завершен. В частности, миссия сосредоточится на восьми областях вдоль линии фронта, с особым вниманием к пожилым людям и женщинам с детьми.

"В прошлом году мы охватили более двух миллионов человек, и в этом году мы сделаем то же или немного больше. У нас есть Украинский гуманитарный фонд, который я возглавляю. И несколько недель назад мы объявили запрос на предложения для этих конкретных зимних мероприятий. около 68 миллионов долларов, которые мы используем для этого. Если этого будет недостаточно, мы добавим еще, но начинать нужно уже сейчас", – добавила она.

В то же время, согласно плану подготовки к зиме, ООН намерена оказать поддержку 1,8 миллионам человек, для чего необходимо примерно 500 миллионов долларов, сообщила Браун.

Относительно гуманитарной ситуации в Украине, в ООН подчеркнули, что потребности огромны, ведь более 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

"То, что мы видим в Украине, свидетельствует о том, что потребности только растут. И этого следовало ожидать, ведь война продолжается, а в некоторых местах страны гуманитарная ситуация даже обостряется. И когда мы приближаемся к зимним месяцам, я знаю, что правительство вместе с партнерами, в том числе и ООН, делает все возможное, чтобы улучшить энергетическую ситуацию. Но если у нас будет зима с недостаточной поставкой энергии, то нуждающихся в помощи будет больше", — подчеркнула Браун.

Гуманитарная помощь ООН

Добавим, что по данным ООН, в настоящее время 14,6 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в Украине, то есть примерно 40% населения. Около 6,3 миллионов человек покинули страну и остаются беженцами по всей Европе.

Добавим, ранее Организация объединенных наций обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов на удовлетворение зимних нужд более 11 миллионов украинцев.

В первую очередь поддержка будет оказываться прифронтовым областям: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.