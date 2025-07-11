Швейцария выделит Украине €4,8 млрд на восстановление инфраструктуры

В ходе конференции по восстановлению Украины URC-2025 в Риме Кабинет министров Украины и Федеральный Совет Швейцарии заключили новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере восстановления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ предусматривает долгосрочную финансовую и техническую помощь Украине до 2036 года. Общий объем поддержки со стороны Швейцарии составит 5 млрд швейцарских франков, что эквивалентно примерно 4,8 млрд евро.

Соглашение определяет правовые рамки для реализации проектов по восстановлению критической инфраструктуры, в частности в отраслях энергетики, транспорта, водоснабжения, строительства, машиностроения, а также в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций. Денежные средства будут выделяться через Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в рамках ежегодного бюджета, утверждаемого швейцарским парламентом.

По словам первого вицепремьера — министерки экономики Украины Юлии Свириденко, партнерство со Швейцарией позволит не только восстановить разрушенную инфраструктуру, но и обеспечить создание новых рабочих мест, провести профессиональное обучение украинских специалистов и привлечь к проектам современные технологии.

Все закупки в рамках соглашения будут проходить через публичные тендеры в соответствии со швейцарским законодательством, а участие в них будут принимать исключительно компании из Швейцарии. Особое внимание при отборе проектов будет уделяться их вкладу в устойчивое развитие, "зеленый" переход, а также повышение занятости в Украине.

Посол Швейцарии Жак Гербер подчеркнул, что это соглашение является свидетельством последовательной поддержки Украины со стороны его государства и вкладом в европейскую стабильность. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2036 года.

Напомним, Швейцария начала масштабную программу поддержки Украины, которая продлится 12 лет и предусматривает финансирование в размере 5 миллиардов швейцарских франков. Первый этап этой инициативы рассчитан на 2025-2028 годы: к этому времени Украина получит 1,5 млрд франков (около 1,6 млрд долларов) на восстановление экономики, развитие инфраструктуры, улучшение общественных услуг и обеспечение мира.