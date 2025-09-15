Более 30 миллионов кирпичей в год: в Тернопольской области запускают завод по производству строительных материалов

В Козловской общине в Тернопольской области готовятся к запуску завода по производству строительных материалов. Реконструкция предприятия, начатая еще в 2016 году, вышла на финишную прямую: его готовность составляет более 90%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

По его словам, завод будет производить рядовой кирпич и керамоблоки, которые способны удовлетворить потребности промышленного, жилищного и аграрного строительства. Его мощность – до 30 миллионов условного кирпича в год.

Планируется, что после запуска на предприятии будут работать около 50 человек. Производство будет максимально автоматизировано, с использованием местного сырья.

Основной источник энергии – газ, однако рассматривается возможность перехода на альтернативное топливо – пеллеты.

"Это стратегически важный объект для экономики региона: новые рабочие места, поступления в бюджет, укрепление промышленного потенциала", - отметил Негода.

Фото: Вячеслав Негода/ Facebook

