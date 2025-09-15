Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,27

41,20

EUR

48,61

48,46

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 30 миллионов кирпичей в год: в Тернопольской области запускают завод по производству строительных материалов

кирпич
В Тернопольской области завершают восстановление завода. Фото: Вячеслав Негода/ Facebook

В Козловской общине в Тернопольской области готовятся к запуску завода по производству строительных материалов. Реконструкция предприятия, начатая еще в 2016 году, вышла на финишную прямую: его готовность составляет более 90%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

По его словам, завод будет производить рядовой кирпич и керамоблоки, которые способны удовлетворить потребности промышленного, жилищного и аграрного строительства. Его мощность – до 30 миллионов условного кирпича в год.

Планируется, что после запуска на предприятии будут работать около 50 человек. Производство будет максимально автоматизировано, с использованием местного сырья.

Основной источник энергии – газ, однако рассматривается возможность перехода на альтернативное топливо – пеллеты.

"Это стратегически важный объект для экономики региона: новые рабочие места, поступления в бюджет, укрепление промышленного потенциала", - отметил Негода.

Фото 2 — Более 30 миллионов кирпичей в год: в Тернопольской области запускают завод по производству строительных материалов
Фото: Вячеслав Негода/ Facebook
Фото 3 — Более 30 миллионов кирпичей в год: в Тернопольской области запускают завод по производству строительных материалов
Фото: Вячеслав Негода/ Facebook
Фото 4 — Более 30 миллионов кирпичей в год: в Тернопольской области запускают завод по производству строительных материалов
Фото: Вячеслав Негода/ Facebook

Напомним, в Тернопольской области продолжается обновление государственных дорог по софинансированию из государственного и местного бюджетов. В этом году уже удалось улучшить условия проезда на девяти автодорогах в пределах территориальных общин области.

Автор:
Татьяна Бессараб