10 миллионов евро инвестиций: во Львовской области заработает завод по рафинации масла (ФОТО)

Во Львовской области заработает завод по рафинации масла, сумма инвестиций в который составляет более 10 миллионов евро. Возводят его Юрий Шкварок и Андрей Цымбаляк – основатели компании "Тайл", крупнейшего украинского производителя металлочерепицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава Львовской ОВА Максим Козицкий .

Они посетили строительство нового завода по рафинации масла и пообщались с предпринимателями.

О новом заводе

В настоящее время новый завод, инвестиции в который составляют 10 млн. евро, готовится к запуску.

Завод будет работать на оборудовании, изготовленном украинскими компаниями – от Чернигова и Черкасс до Днепра и Одессы. То есть, заработок получили десятки отечественных предприятий и сотни их работников.

На предприятии будут рафинация TAN и линия PET Pet Technologies из Чернигова, котельная TEФФ из Одессы, линия разлива «Надежда» и из Черкасс, емкости и наливная установка АКИМ из Днепра, силосы от Лубнымаш из Лубнов.

Как возникла идея

Юрий Шкварок и Андрей Цымбаляк в агропереработке – новички. А вот в производстве металлочерепицы – лидеры рынка. Их детище – крупнейший украинский производитель металлочерепицы и профнастила "Тайл".

Юрий Шкварок рассказал, что еще студентом в 2000-х имел 4 хлебных магазинчика, его компаньон Андрей Цымбаляк имел соседа — кровельщика. Решили вместе заработать. Нашли первого клиента на кровельные работы из-за объявления в газете, заработали первые деньги.

Потом взяли в аренду еще один магазинчик, на этот раз — со стендом металлочерепицы и профнастила. Вскоре было несколько бригад и одновременно продавали заказчикам материалы. Так переключились на продажу готовой продукции без выполнения кровельных работ.

В 2009 году зарегистрировали компанию, в 2010 – поставили первые 3 производственные линии. Шаг за шагом "Тайл" стал лидером на украинском рынке металлочерепицы и профнастила и приступил к экспорту.

В войну предприниматели решили диверсифицироваться и попробовать себя в агропереработке. В Кременчуге Полтавской области они будут еще один завод.

Напомним, в Тернопольской области ООО "А.В. Экспорт Импорт" на территории индустриального парка Chortkiv-West приступило к строительству завода по рафинации масла, где будут производить 54 тысячи бутылок в сутки.

А в мае в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб" компания Delta Food запустила новую линию по разливу подсолнечного масла. Инвестиции в проект составляют 40 млн. грн.