10 мільйонів євро інвестицій: на Львівщині запрацює завод із рафінації олії (ФОТО)

завод олії
Фото: пресслужба КМУ

На Львівщині запрацює завод із рафінації олії, сума інвестицій в який становить понад 10 мільйонів євро. Зводять його Юрій Шкварок та Андрій Цимбаляк – засновники компанії “Тайл”, найбільшого українського виробника металочерепиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомили прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вони відвідала будівництво нового заводу з рафінації олії та поспілкувалися з підприємцями.

Про новий завод

Наразі новий завод, інвестиції в який становлять 10 млн євро, готується до запуску.

Завод працюватиме на обладнанні, яке виготовили українські компанії – від Чернігова й Черкас до Дніпра й Одеси. Тобто заробіток отримали десятки вітчизняних підприємств і сотні їхніх працівників.

На підприємстві буде рафінація TAN та лінія PET Pet Technologies з Чернігова, котельня TEФФ з Одеси, лінія розливу «Надія» і з Черкас, ємності та наливна установка АКІМ з Дніпра, силоси  від "Лубнимаш" з Лубнів.

Як виникла ідея

Юрій Шкварок і Андрій Цимбаляк в агропереробці - новачки. А от у виробництві металочерепиці — лідери ринку. Їхнє дітище — найбільший український виробник металочерепиці та профнастилу "Тайл".

Юрій Шкварок розповів, що ще студентом у 2000-х мав 4 хлібні крамнички,  Його компаньйон Андрій Цимбаляк мав сусіда — покрівельника. Вирішили разом заробити. Знайшли першого клієнта на покрівельні роботи через оголошення в газеті, заробили перші гроші.

Потім взяли в оренду ще одну крамничку, на цей раз — зі стендом металочерепиці та профнастилу. Незабаром мали кілька бригад і одночасно продавали замовникам матеріали. Так переключились на продаж готової продукції без виконання покрівельних робіт.

У 2009 році зареєстрували компанію, у 2010 - поставили перші 3 виробничі лінії. Крок за кроком "Тайл" став лідером на українському ринку металочерепиці та профнастилу і розпочав експорт.

У війну підприємці вирішили диверсифікуватись та спробувати себе в агропереробці. Наразі в Кременчуку Полтавської області вони будуть ще один завод.

Нагадаємо, у Тернопільській області ТОВ "А.В. Експорт Імпорт"на території індустріального парку Chortkiv-West розпочало будівництво заводу з рафінації олії, де виготовлятимуть 54 тисячі пляшок на добу.

А у травні в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" компанія Delta Food запустила нову лінію з розливу соняшникової олії. Інвестиції  у проєкт становлять 40 млн грн.

Автор:
Світлана Манько