Арешт коштів "Дніпроспецсталі": у справі фігурують підсанкційні власники та офшорні структури

Суд арештував 206 млн грн на рахунках "Дніпроспецсталі"
Суд арештував 206 млн грн на рахунках "Дніпроспецсталі"

Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на рахунках ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецстал" (Запоріжжя) у межах 206,653 млн грн. Рішення ухвалене у межах кримінального провадження щодо можливих схем ухилення від сплати податків і використання фіктивних фінансових операцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Суд розглянув клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і погодився з необхідністю обмеження доступу до коштів, які слідство вважає потенційно пов’язаними з правопорушеннями. Арешт накладено на рахунки підприємства в низці українських банків, у будь-якій валюті та в безготівковій формі.

За даними слідства, протягом 2022–2025 років підприємство нібито формувало штучні витрати через операції з низкою компаній, які мають ознаки фіктивності. Це, за версією прокурорів, могло призвести до заниження податкових зобов’язань на понад 206 млн грн та подальшої легалізації коштів.

Окремо в матеріалах суду зазначається, що частина операцій могла бути пов’язана з іноземними структурами, зокрема компаніями з Кіпру та Люксембургу, які входять у ланцюги володіння підприємством. Слідство також вказує на зв’язки частини акціонерів із підсанкційними особами та іноземними фінансово-промисловими групами.

Додатково прокуратура звертає увагу на зовнішньоекономічні операції заводу, включно з переказами коштів за кордон, які могли бути частиною схем оптимізації податків або виведення капіталу. Окремі контрагенти фігурують у санкційних списках України.

"Дніпроспецсталь" є одним із ключових українських виробників спеціальних марок сталі, зокрема нержавіючої та інструментальної продукції. Підприємство має значну кредитну навантаженість і тривалий час працює зі збитками, що, за даними звітності, перевищують 6 млрд грн непокритих втрат.

Судове рішення передбачає часткове задоволення клопотання прокуратури та блокування коштів у межах суми, яка розглядається як ймовірна податкова недоїмка. Подальші процесуальні дії у справі тривають.

Автор:
Тетяна Гойденко