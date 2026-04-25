Арешт коштів "Дніпроспецсталі": у справі фігурують підсанкційні власники та офшорні структури

Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на рахунках ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецстал" (Запоріжжя) у межах 206,653 млн грн. Рішення ухвалене у межах кримінального провадження щодо можливих схем ухилення від сплати податків і використання фіктивних фінансових операцій.

Суд розглянув клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і погодився з необхідністю обмеження доступу до коштів, які слідство вважає потенційно пов’язаними з правопорушеннями. Арешт накладено на рахунки підприємства в низці українських банків, у будь-якій валюті та в безготівковій формі.

За даними слідства, протягом 2022–2025 років підприємство нібито формувало штучні витрати через операції з низкою компаній, які мають ознаки фіктивності. Це, за версією прокурорів, могло призвести до заниження податкових зобов’язань на понад 206 млн грн та подальшої легалізації коштів.

Окремо в матеріалах суду зазначається, що частина операцій могла бути пов’язана з іноземними структурами, зокрема компаніями з Кіпру та Люксембургу, які входять у ланцюги володіння підприємством. Слідство також вказує на зв’язки частини акціонерів із підсанкційними особами та іноземними фінансово-промисловими групами.

Додатково прокуратура звертає увагу на зовнішньоекономічні операції заводу, включно з переказами коштів за кордон, які могли бути частиною схем оптимізації податків або виведення капіталу. Окремі контрагенти фігурують у санкційних списках України.

"Дніпроспецсталь" є одним із ключових українських виробників спеціальних марок сталі, зокрема нержавіючої та інструментальної продукції. Підприємство має значну кредитну навантаженість і тривалий час працює зі збитками, що, за даними звітності, перевищують 6 млрд грн непокритих втрат.

Судове рішення передбачає часткове задоволення клопотання прокуратури та блокування коштів у межах суми, яка розглядається як ймовірна податкова недоїмка. Подальші процесуальні дії у справі тривають.