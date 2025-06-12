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Екснардепу Крючкову присудили 10,5 років тюрми: за що отримав вирок колишній керівник ХК "Енергомережа"
Вчора, 11 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок колишньому керівнику ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа". Дії обвинуваченого завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Деталі справи
Слідство встановило, що керівник ПрАТ "ХК «Енергомережа" у 2014-2015 роках організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, щоб сплачувати за неї постачальнику — ПАТ "Запоріжжяобленерго", перераховували кошти підконтрольній йому компанії. Ідеться про платежі від таких споживачів, як ДП "ЗТМК", ТОВ "ЗТМК" (Запорізький титано-магнієвий комбінат — ред.) та ПАТ "Дніпроспецсталь".
За даними Центру протидії корупції (ЦПК) мова йде про колишнього нардепа Дмитра Крючкова.
"Розгляд у ВАКС тривав 5 років. За цей час було призначено більш ніж 100 судових засідань. Одні тільки дебати сторони захисту тривали більше року", — повідомили в ЦПД.
Крючков оголошення вироку щодо себе заслухав онлайн, оскільки з лютого 2024 перебуває за кордоном. Раніше він заявляв, що має право постійного проживання в Монако. Пізніше начебто перебував на лікуванні в Швейцарії. Нещодавно казав, що перебуває то у Франції, то у Відні.
У ЦПД нагадали, що для Крючкова це вже другий вирок. У справі про заволодіння коштами "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" йому призначили 15 років ув’язнення. Наразі справа на розгляді в апеляції.
Нагадаємо, у травні екснардепу-втікачу Онищенку апеляційна палата ВАКС скасувала вирок у "газовій справі".