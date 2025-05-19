Апеляційна палата ВАКС засудила колишнього начальника Бердянського порту до 4 років ув’язнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок у справі про зловживання в Адміністрації морських портів України. Колишнього начальника Бердянської філії АМПУ Олександра Барчана визнано винним та засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

Вирок першої інстанції від 11 листопада 2022 року визнавав Барчана невинуватим через недоведеність вини. Проте 19 травня 2025 року колегія апеляційної палати, розглянувши скарги сторін, скасувала це рішення та постановила новий вирок.

Барчана визнано винним у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні під час закупівель у 2018–2019 роках. Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, трирічної заборони обіймати певні посади та штрафу в розмірі 8 500 гривень.

За окремим епізодом службового підроблення його також було засуджено до одного року обмеження волі, однак звільнено від цього покарання через закінчення строків давності.

Іншу обвинувачену у справі — колишню керівницю філії приватного товариства Наталію Панченко також визнано винною. Їй призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, штрафу та заборони обіймати певні посади. Водночас за частиною обвинувачень її також звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Після оголошення вироку обох засуджених взято під варту в залі суду.

Додамо, Олександр Барчан очолював адміністрацію Бердянського порту з жовтня 2016 року до серпня 2021 року. У лютому 2020 року детективи НАБУ затримали Барчана за підозрою у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого ексначальник порту завдав держпідприємству збитків на 2,49 млн грн. Втім, у листопаді минулого року ВАКС визнав недоведеною провину Барчана.