Апелляционная палата ВАКС приговорила бывшего начальника Бердянского порта к 4 годам заключения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда упразднила оправдательный приговор по делу о злоупотреблении в Администрации морских портов Украины. Бывший начальник Бердянского филиала АМПУ Александр Барчан признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Приговор первой инстанции от 11 ноября 2022 года признавал Барчана невиновным по недоказанности вины. Однако 19 мая 2025 года коллегия апелляционной палаты, рассмотрев жалобы сторон, отменила это решение и вынесла новый приговор.

Барчан признан виновным в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге во время закупок в 2018–2019 годах. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, трехлетнего запрета занимать определенные должности и штраф в размере 8 500 гривен.

По отдельному эпизоду служебного подлога он также был приговорен к одному году ограничения свободы, однако освобожден от этого наказания по истечении сроков давности.

Другая обвиняемая по делу — бывшая руководительница филиала частного общества Наталья Панченко также признана виновной. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, штрафа и запрета занимать определенные должности. В то же время по части обвинений она также освобождена от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

После оглашения приговора оба осужденных взяты под стражу в зале суда.

Александр Барчан возглавлял администрацию Бердянского порта с октября 2016 года по август 2021 года. В феврале 2020 года детективы НАБУ задержали Барчана по подозрению в злоупотреблении служебным положением, в результате которого эксначальник порта нанес госпредприятию ущерб на 2,49 млн грн. Впрочем, в ноябре прошлого года ВАКС признал недоказанной вину Барчана.