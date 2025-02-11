Дело о незаконном сборе с судов в порту "Южный": с Пивоварского и группы ТИС хотят взыскать $50 млн

Суд завершил подготовительную стадию по делу бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, обвиняемого в злоупотреблении властью и служебным положением и нанесении ущерба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Об этом написал сам Пивоварский в Facebook.

По словам эксминистра, суд рассмотрел все жалобы и ходатайства сторон и принял решение взыскать солидарно с него его заместителя Владимира Шульмейстра и группы ТИС ("Трансинвестсервис" — крупнейшая частная стивидорная компания в Украине, единый частный порт в Украине) 50 миллионов долларов.

"Вчера завершилась подготовительная стадия по моему делу... Суд принял к рассмотрению иск АМПУ против меня и Владимира Шульмейстра и... группы компаний ТИС на почти $50 миллионов. Да, это не ошибка, пятьдесят миллионов долларов хотят взыскать с меня и ТИСов солидарно ", — сообщил бывший чиновник.

Пивоварский отметил, что " ни одна из компаний ТИС не вовлечена в мое дело и ни одно должностное лицо или менеджер этой группы компаний не является участником моего уголовного производства". Он, ссылаясь на своих адвокатов, обратил внимание на то, что "имеет место попытка конфискации денежных средств третьих лиц, без привлечения их к рассмотрению дела". Экс-министр ожидает полный текст постановления суда.

Что известно о деле?

Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло значительные убытки.

По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" в Одесской области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины указали, что по закону взыскание такого сбора является исключительной прерогативой госпредприятия как пользователя акватории порта, принадлежащего государству, то есть ГП "Администрация морпортов Украины". По данным НБУ, в результате действия приказа государственное предприятие в течение 2015-2023 годов понесло убытки более чем на 49 млн дол. США.

16 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Пивоварскому в виде залога в размере 9 997 900 гривен. На следующий день за него уплатили залог.

24 июля 2024 г. он получил статус обвиняемого по делу о злоупотреблении властью и служебным положением.

Напомним, что Пивоварский является генеральным директором группы компаний "Континиум" (сеть АЗС WOG ).