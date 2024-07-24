В чем обвиняют экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского

Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский 24 июля получил статус обвиняемого по делу о злоупотреблении властью и служебным положением, что якобы нанесло государству ущерб на сумму более 30 миллионов долларов.

Об этом Пивоварский написал на своей странице в facebook .

В своем обращении Пивоварский выразил сомнения в нескольких аспектах дела. Он обратил внимание на отсутствие обвинений против якобы получивших выгоду юридических лиц и на непонятность формулировки "обеспечения согласования приказа" в различных государственных органах.

"Сегодня я получил статус обвиняемого. Начинается новый этап в моем деле, которое дальше будет рассматриваться в суде и я должен буду доказать, что я не виноват. Сторона обвинения инкриминирует мне… злоупотребление властью, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для ООО" "ТИС — контейнерный терминал" и ООО "ТИС-руда" использование должностными лицами власти вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом интересам ГП "АМПУ", — написал он.

Экс-министр также отметил, что ГП "АМПУ" было признано потерпевшей стороной детективом, а не самим предприятием, и что эта государственная компания не подала гражданский иск против него.

Дело Пивоварского

Напомним, Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя Владимира Шульмейстера подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.

По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" в Одесской области. В НАБУ указали, что взимать такой сбор по закону может только ГП "Администрация морпортов Украины".

16 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Пивоварскому в виде залога в размере 9 997 900 гривен. На следующий день за него уплатили залог.