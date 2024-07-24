В чому звинувачують екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського

Колишній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський 24 липня отримав статус обвинуваченого у справі про зловживанні владою та службовим становищем, що нібито завдало державі збитків на суму понад 30 мільйонів доларів.

Про це Пивоварський написав на своїй сторінці у facebook.

У своєму зверненні Пивоварський висловив сумніви щодо кількох аспектів справи. Він звернув увагу на відсутність звинувачень проти юридичних осіб, які нібито отримали вигоду, та на незрозумілість формулювання "забезпечення погодження наказу" в різних державних органах.

"Сьогодні я отримав статус обвинуваченого. Розпочинається новий етап в моїй справі, яка далі буде розглядатися в суді і я повинен буду довести, що я не винен. Сторона обвинувачення інкримінує мені … зловживання владою, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ "ТІС - контейнерний термінал" та ТОВ "ТІС-руда" використання службовими особами влади в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ДП "АМПУ", - написав він.

Екс-міністр також зазначив, що ДП "АМПУ" було визнано потерпілою стороною детективом, а не самим підприємством, і що ця державна компанія не подала цивільний позов проти нього.

Справа Пивоварського

Нагадаємо, Андрія Пивоварського та його колишнього заступника Володимира Шульмейстера підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

За даними слідства, у 2015 році чиновники забезпечили ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір із суден в морському порту "Південний" на Одещині. У НАБУ вказали, що стягувати такий збір за законом може лише ДП "Адміністрація морпортів України".

16 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Пивоварському у вигляді застави у розмірі 9 997 900 гривень. Наступного дня за нього сплатили заставу.