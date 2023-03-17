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За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли почти 10 миллионов гривен залога
За бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского внесли залог в размере 9 997 900 гривен. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, что нанесло государству более 30 млн долларов ущерба.
О внесении залоговых средств сообщил сам Пивоварский.
"Друзья, добрый вечер. Залог внесен. Суд подтвердил получение. Спасибо всем, кто внес за меня залог, и тем, кто набрал/написал, что готов помочь в этом вопросе!", - написал он на своей странице в Фэйсбук.
Накануне ВАКС сообщил об избрании Пивоварскому меры пресечения в виде залога в 9 997 900 гривен. Ранее НАБУ просило назначить экс-министру инфраструктуры залог в 20 млн гривен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя Владимира Шульмейстера подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.
По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" в Одесской области. В НАБУ указали, что взимать такой сбор по закону может только ГП "Администрация морпортов Украины".