За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли почти 10 миллионов гривен залога

За бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского внесли залог в размере 9 997 900 гривен. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, что нанесло государству более 30 млн долларов ущерба.

О внесении залоговых средств сообщил сам Пивоварский.

"Друзья, добрый вечер. Залог внесен. Суд подтвердил получение. Спасибо всем, кто внес за меня залог, и тем, кто набрал/написал, что готов помочь в этом вопросе!", - написал он на своей странице в Фэйсбук.

Накануне ВАКС сообщил об избрании Пивоварскому меры пресечения в виде залога в 9 997 900 гривен. Ранее НАБУ просило назначить экс-министру инфраструктуры залог в 20 млн гривен.

Напомним, Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя Владимира Шульмейстера подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.

По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" в Одесской области. В НАБУ указали, что взимать такой сбор по закону может только ГП "Администрация морпортов Украины".