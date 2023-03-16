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Почти 10 миллионов гривен залога: суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, что нанесло государству ущерб более чем на 30 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Суд признал подозрение обоснованным и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, применив меру пресечения в виде залога в размере 9 997 900 гривен. НАБУ просило назначить Пивоварскому залог в 20 млн гривен.
Подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения внести залоговые средства или обеспечить их внесение залогодателем.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, на экс-министра до 16 мая 2023 года включительно возложены следующие обязанности:
- прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, детективу и суду;
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уведомлять следователя, детектива, прокурора, суд об изменении места жительства и места работы, выезды за пределы Киева и области;
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воздерживаться от общения с лицами, указанными в решении суда.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней.
Напомним, Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя Владимира Шульмейстера подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.
По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" в Одесской области. В НАБУ указали, что взимать такой сбор по закону может только ГП "Администрация морпортов Украины".