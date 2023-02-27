НАБУ просит назначить экс-министру инфраструктуры Пивоварскому залог в 20 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро просит суд применить к экс-министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому меру пресечения в виде залога в 20 млн гривен. Об этом сообщил сам бывший чиновник в Facebook.

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Он рассказал, что получил соответствующее ходатайство правоохранителей. По словам Пивоварского, он подозревается в лоббировании интересов одного из владельцев частных причалов. Сам он говорит, что только выступил на заседании Кабмина и подписал документ, который предварительно прошел согласование в профильных министерствах и был проголосован членами правительства.

Также Пивоварский добавил, что не соглашается с тем, что изложено в сообщении о подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения.

Напомним, Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя Владимира Шульмейстера подозревают в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов. Местонахождение Шульмейстера неизвестно, поэтому ему сообщили о подозрении заочно.

По данным следствия, в 2015 году чиновники обеспечили принятие приказа, который позволил частным компаниям взимать корабельный сбор с суден в морском порту "Южный" в Одесской области. В НАБУ указали, что взимать такой сбор по закону может только ГП "Администрация морпортов Украины".

Также правоохранители отметили, что одним из бенефициарных владельцев упомянутых частных компаний оказалось лицо, подозреваемое НАБУ в коррупции в Государственной продовольственно-зерновой корпорации и находящееся в розыске и под санкциями Совета нацбезопасности и обороны.