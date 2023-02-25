Экс-руководителя "Укртатнафты" передумали отпускать под 200-миллионный залог и арестовали

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов бывшим менеджментом компании "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод). Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Ранее бывшему руководителю предприятия была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти в 200 миллионов гривен. Однако эти деньги внесены не были, потому суд по ходатайству детектива, согласованному с прокурором, изменил меру пресечения на содержание под стражей сроком на один месяц.

Напомним, что ранее БЭБ в рамках следственных действий совместно со Службой безопасности Украины провели ряд обысков, в том числе по месту жительства фактических владельцев предприятий и топ-менеджмента финансово-промышленной группы "Приват", которая контролировала "Укрнафту" и "Укртатнафту" до их изъятия государством, в том числе дома у самого Игоря Коломойского.

В рамках уголовных производств документируются восемь эпизодов преступной деятельности, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающих заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Так, бывшему первому заместителю председателя правления "Укртатнафты", исполнявшему обязанности главы, было сообщено о подозрении в уклонении от уплаты 605,9 миллиона гривен акцизного налога. Известно, что речь идет именно о Руслане Ляпке.

При этом СБУ сообщала, что после обысков "Укртатнафта" срочно перечислила в бюджет 531 миллион гривен налогов, неуплаченных прежним менеджментом, который, как оказалось следствие, ответственен за продажу топлива без уплаты акциза.