Екскерівника "Укртатнафти" передумали відпускати під 200-мільйонну заставу й заарештували

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків колишнім менеджментом компанії "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод). Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Раніше екскерівнику підприємства було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже у 200 мільйонів гривень. Але гроші внесені не були, тож суд за клопотанням детектива, погодженим з прокурором, змінив запобіжний захід на тримання під вартою строком на один місяць.

Нагадаємо, що раніше БЕБ у рамках слідчих дій спільно зі Службою безпеки України провели низку обшуків, у тому числі за місцем проживання фактичних власників підприємств і топ-менеджменту фінансово-промислової групи "Приват", яка контролювала "Укрнафту" та "Укртатнафту" до їхнього вилучення державою, зокрема вдома у самого Ігоря Коломойського.

Загалом у рамках кримінальних проваджень документуються вісім епізодів злочинної діяльності, зокрема виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків та створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Так, колишньому першому заступнику голови правління "Укртатнафти", який виконував обов'язки голови, було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 605,9 мільйона гривень акцизного податку. Відомо, що йдеться саме про Руслана Ляпка.

При цьому СБУ повідомляла, що після обшуків "Укртатнафта" терміново перерахувала у бюджет 531 мільйон гривень податків, несплачених колишнім менеджментом, який, як виявило слідство, відповідальний за продаж пального без сплати акцизу.