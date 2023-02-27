НАБУ просить призначити ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу в 20 млн грн

Національне антикорупційне бюро просить суд застосувати до ексміністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн гривень. Про це повідомив сам колишній урядовець у Facebook.

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Він розповів, що отримав відповідне клопотання правоохоронців. За словами Пивоварського, його підозрюють у лобіюванні інтересів одного із власників приватних причалів. Сам він каже, що лише виступив на засіданні Кабміну та підписав документ, який попередньо пройшов погодження в профільних міністерствах і був проголосований членами уряду.

Також Пивоварський додав, що не погоджується з тим, що викладено в повідомленні про підозру та в клопотанні про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Андрія Пивоварського та його колишнього заступника Володимира Шульмейстера підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів. Місцеперебування Шульмейстера невідоме, тому йому повідомили про підозру заочно.

За даними слідства, в 2015 році чиновники забезпечили прийняття наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір із суден в морському порту "Південний" на Одещині. У НАБУ вказали, що стягувати такий збір за законом може лише ДП "Адміністрація морпортів України".

Також правоохоронці зазначили, що одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ підозрює у корупції в Державній продовольчо-зерновій корпорації і яка перебуває в розшуку та під санкціями Ради нацбезпеки та оборони.