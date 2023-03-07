САП требует увеличить залог Коболеву до 365 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует назначить меру пресечения для главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в размере 365 млн грн. Об этом на Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", представляющая интересы Коболева.

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Согласно ему, 7 марта юристы получили ходатайство САП об изменении меры пресечения Андрею Коболеву.

По решению суда Коболев должен был внести залог в понедельник. По состоянию на 7 марта была собрана и уплачена ориентировочно половина залога от той суммы, которую установил суд. Точная сумма пока неизвестна, поскольку ее платил не Коболев, хотя он сам тоже внес собственные средства, которые были доступны в период, определенный решением суда.

"Будучи под следствием, Коболев выполняет все требования суда: сдал паспорта, частично внес залог, сообщал прокуроров о передвижении. Однако прокуратура требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в размере 365 млн грн. Ждем даты заседания суда первой инстанции о целесообразности изменения меры пресечения Андрею Коболеву", - сообщили в юридической компании.

Напомним, по данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за "Экстраординарные достижения".

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером). Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии "за Стокгольмский арбитраж".

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. В то же время 31 января ВАКС признал подозрение экскеровщику "Нафтогаза" необоснованно. На этот счет в Центре противодействия коррупции заявили, что решение Апелляции ВАКС означает, что следователь судья ранее принял незаконное решение и его отменили, а подозрение от антикоррупционных органов Андрею Коболеву обоснованно.

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн грн залога. 2 марта основатель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа открыл сбор средств на залог Коболеву. Мазепа надеялся собрать необходимые средства к утру 6 марта.

В САП сообщили, что по состоянию на 7 марта Коболев так и не внес залог .