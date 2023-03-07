САП вимагає збільшити заставу Коболєву до 365 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає призначити запобіжний захід для очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою з альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 млн грн. Про це на Facebook повідомила юридична компанія “Міллер”, яка представляє інтереси Коболєва.

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Згідно з ним, 7 березня юристи отримали клопотання САП про зміну запобіжного заходу Андрію Коболєву.

За рішенням суду, Коболєв мав внести заставу в понеділок. Станом на 7 березня було зібрано та сплачено орієнтовно половину застави від тієї суми, яку встановив суд. Точної суми наразі невідомо, оскільки її сплачував не Коболєв, хоча він сам теж вніс власні кошти, які були доступні в період, визначений рішенням суду.

"Будучи під слідством, Коболєв виконує всі вимоги суду: здав паспорти, частково вніс заставу, повідомляв прокурорів про пересування.Однак прокуратура вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 млн грн. Чекаємо на дату засідання суду першої інстанції про доцільність зміни запобіжного заходу Андрію Коболєву", - повідомили в юридичній компанії.

Нагадаємо, за даними слідства очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв(2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за "екстраординарні досягнення".

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Відомо, що загалом Коболєв отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії "за Стокгольмський арбітраж".

19 січня НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Водночас 31 січня ВАКС визнав підозру екскерівнику "Нафтогазу" необгрунтованою. З цього приводу в Центрі протидії корупції заявили, що рішення Апеляції ВАКС означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави. 2 березня засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа відкрив збір коштів на заставу Коболєву. Мазепа сподівався зібрати необхідні кошти до ранку 6 березня.

В САП повідомили, що станом на 7 березня Коболєв так і не вніс заставу.