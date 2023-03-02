Інвестбанкір Мазепа оголосив збір на заставу для Коболєва

Засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа відкрив збір коштів на заставу для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, якому суд обрав такий запобіжний захід. Банкір планує зібрати 229,248 млн гривень до понеділка, 6 березня.

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Про це Мазепа повідомив 2 березня в Facebook.

За його словами, нібито, якщо вдасться зібрати повну суму для застави, то, якщо судовий процес закінчиться на користь Коболєва, зібрані гроші повернуть усім, хто долучиться до збору. Або гроші передадуть благодійному фонду "Повернись живим".

Мазепа пояснює своє рішення зібрати гроші для внесення застави тим, що вважає Коболєва невинним. На його думку, завдяки керівництву Коболєва "Нафтогаз" став успішною, прибутковю компанією.

"До того ж, він – один із постійних гостей у кошмарних снах Путіна та усіх керівників "Газпрому". Саме приклад Андрія надихав багато яскравих людей не боятися йти у владу та змінювати цю країну. І ця країна вже почала змінюватися. Та зміни не відбуватимуться самі по собі, особливо якщо ми усі не продемонструємо, що вимагаємо їх тут і зараз", — пояснює свою позицію Мазепа.

Нагадаємо, за даними слідства очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв(2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за "екстраординарні досягнення".

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Відомо, що загалом Коболєв отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії "за Стокгольмський арбітраж".

19 січня НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Водночас 31 січня ВАКС визнав підозру екскерівнику "Нафтогазу" необгрунтованою. З цього приводу в Центрі протидії корупції заявили, що рішення Апеляції ВАКС означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.