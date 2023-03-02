Инвестбанкир Мазепа объявил сбор на залог для Коболева

Учредитель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа открыл сбор средств на залог для бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которому суд избрал такую меру пресечения. Банкир планирует собрать 229,248 млн. гривен до понедельника, 6 марта.

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Об этом Мазепа сообщил 2 марта в Facebook.

По его словам, якобы, если удастся собрать полную сумму для залога, то если судебный процесс закончится в пользу Коболева, собранные деньги вернут всем, кто присоединится к сбору. Или деньги передадут благотворительному фонду "Вернись живым".

Мазепа объясняет свое решение собрать деньги для внесения залога тем, что считает Коболева невиновным. По его мнению, благодаря руководству Коболева "Нефтегаз" стал успешной, прибыльной компанией.

"К тому же он – один из постоянных гостей в кошмарных снах Путина и всех руководителей "Газпрома". Именно пример Андрея вдохновлял многих ярких людей не бояться идти во власть и менять эту страну. И эта страна уже начала меняться. Но изменения не будут происходить сами по себе, особенно если мы все не продемонстрируем, что требуем их здесь и сейчас", - объясняет свою позицию Мазепа.

Напомним, по данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за "экстраординарные достижения".

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером). Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии "за Стокгольмский арбитраж".

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн. В то же время 31 января ВАКС признал подозрение экс-руководителю "Нафтогаза" необоснованным.

По этому поводу в Центре противодействия коррупции заявили, что решение Апелляции ВАКС означает, что следователь судья ранее принял незаконное решение и его отменили, а подозрение от антикоррупционных органов Андрею Коболеву обоснованно.