"Экс-глава "Нефтегаза" Коболев выплатил себе 600 млн грн премии за чужие заслуги", - политолог

Коболев в общей сложности получил от “Нафтогаза” почти 600 млн грн премии за Стокгольмский арбитраж. Хотя он непосредственно даже не руководил этим направлением. Об этом на странице в Фейсбуке написал политолог Алексей Голобуцкий, который называет многомиллионную премию экс-главы госкомпании "платиновым парашютом".

"На прошлой неделе я уже писал о перипетиях вокруг заработков экс-руководителя "Нафтогаза", который пожаловался прессе, что ему недоплатили (дескать, не дали компенсацию и бонусы в полном объеме)... Так вот: сегодня госкомпания официально заявила, что Андрей Коболев сказал неправду. При увольнении из "Нафтогаза" бывший председатель правления получил почти 600 млн грн. Первую часть премии, 261 млн грн, он получил еще в 2018 году. А остальное – в марте 2020 года при увольнении", - пишет Голобуцкий.

Он подчеркнул, что вторая часть премии была выплачена автоматически - в соответствии с условиями дополнительного соглашения к трудовому контракту, которое было подписано Коболевым и Клер Спотисвуд - тогдашним главой наблюдательного совета "Нафтогаза".

"Но несмотря на это большую часть премии, предназначавшейся для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем, получил именно Коболев. Другим сотрудникам компании, непосредственно занимавшимся арбитражем, он в свое время премию не выплачивал. Но для себя премию он обеспечил гарантиями. Что называется: сам себе не подаришь - никто не подарит", - говорит политолог.

Он процитировал заявление "Нафтогаза": "В итоге – перед правоохранительными органами стоит вопрос законности и процедуры начисления премии, перед обществом – этичности ее размеров. На уровне страны – нивелирован вес победы и гордость за тех, кто смог одолеть "Газпром" и Путина" .

По словам Алексея Голобуцкого, компания ожидает публичного опровержения Коболевым своего заявления, а между тем сам Коболев с 12 февраля по 5 марта предусмотрительно едет за границу.