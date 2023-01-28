НАБУ, САП и ВАКС готовят "залп" по всем коррупционерам, - Арахамия

После того, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получит нового главу, ожидается, что в Украине пройдет более заметная серия проверок и выявление коррупционеров.

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Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

По его словам, в Украине выстраивают независимую антикоррупционную вертикаль - НАБУ, САП и ВАКС.

"Сейчас завершается конкурс на главу НАБУ, и где-то весной его изберут. Соответственно, в этой антикоррупционной триаде будет полный набор, и они смогут сделать мощный "залп" по всем коррупционерам", - отметил нардеп.

Он добавил, что 6 месяцев после 24 февраля 2022 года в Украине проявлений коррупции практически не фиксировалось.

"Однако дальше некоторые люди, особенно отправившие свои семьи за границу, решили здесь активно незаконно зарабатывать и эти деньги присылать своим родным. Так не будет", — заметил Арахамия.

Напомним, что 27 января президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине сообщил, что у НАБУ новый директор может появиться уже через неделю.

Напомним, сейчас ВАКС рассматривает дело в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, кого подозревают в выплате самому себе значительных премий незаконно.