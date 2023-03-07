Коболєв так і не вніс заставу у 230 млн гривень, - САП

Колишній очільник “Нафтогазу” Андрій Коболєв станом на 7 березня ще не вніс заставу у розмірі 229 млн гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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"1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06 березня 2023 року, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора. Проте, станом на 07 березня 2023 року інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування", - сказано в повідомленні

В САП зазначають, що всупереч поширеній в ЗМІ інформації, станом на 7 березня жодні рахунки Коболєва суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні. Також, наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи.

Нагадаємо, за даними слідства очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв(2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за "екстраординарні досягнення".

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Відомо, що загалом Коболєв отримав від "Нафтогазу" майже 600 млн грн премії "за Стокгольмський арбітраж".

19 січня НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Водночас 31 січня ВАКС визнав підозру екскерівнику "Нафтогазу" необгрунтованою. З цього приводу в Центрі протидії корупції заявили, що рішення Апеляції ВАКС означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави. 2 березня засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа відкрив збір коштів на заставу Коболєву. Мазепа сподівався зібрати необхідні кошти до ранку 6 березня.