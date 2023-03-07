Коболев так и не внес залог в 230 млн гривен, - САП

Бывший глава "Нефтегаза" Андрей Коболев по состоянию на 7 марта еще не внес залог в размере 229 млн гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. Согласно решению суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06 марта 2023 года и обязывался сообщить об этом детективу/прокурору. Однако, по состоянию на 07 марта 2023 года информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования", - сказано в сообщении

В САП отмечают, что вопреки распространенной в СМИ информации, по состоянию на 7 марта, никакие счета Коболева суд не арестовывал в этом уголовном производстве. Также, сейчас со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые препятствовали бы ему использовать имеющиеся у него финансовые активы.

Напомним, по данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за "Экстраординарные достижения".

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером). Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии "за Стокгольмский арбитраж".

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. В то же время 31 января ВАКС признал подозрение экскеровщику "Нафтогаза" необоснованно. На этот счет в Центре противодействия коррупции заявили, что решение Апелляции ВАКС означает, что следователь судья ранее принял незаконное решение и его отменили, а подозрение от антикоррупционных органов Андрею Коболеву обоснованно.

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн грн залога. 2 марта основатель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа открыл сбор средств на залог Коболеву. Мазепа надеялся собрать необходимые средства к утру 6 марта.