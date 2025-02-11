Справа щодо незаконного збору із суден в порту "Південний": з Пивоварського та групи ТІС хочуть стягнути $50 млн

Суд завершив підготовчу стадію у справі колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою та службовим становищем і завдаванні збитків Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Про це написав сам Пивоварський у Facebook.

За словами ексміністра, суд розглянув всі скарги та клопотання сторін і прийняв рішення стягнути солідарно з нього, його заступника Володимира Шульмейстра та групи ТІС ("Трансінвестсервіс" — найбільша приватна стивідорна компанія в Україні, єдиний приватний порт в Україні) 50 мільйонів доларів.

"Вчора завершилась підготовча стадія в моїй справі… Суд прийняв до розгляду позов АМПУ проти мене та Володимира Шульмейстра і… групи компаній ТІС на майже $50 мільйонів. Так, це не помилка, п’ятдесят мільйонів доларів хочуть стягнути з мене і ТІСів солідарно", — повідомив колишній чиновник.

Пивоварський зазначив, що "жодна з компаній ТІС не залучена до моєї справи і жодна посадова особа чи менеджер цієї групи компаній не є учасником мого кримінального провадження". Ексміністр, посилаючись на своїх адвокатів, звернув увагу на те, що "має місце спроба конфіскації грошових коштів третіх осіб, без залучення їх до розгляду справи". Наразі ексміністр чекає повний текст ухвали суду.

Що відомо про справу?

Андрія Пивоварського та його колишнього заступника підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала значних збитків.

За даними слідства, у 2015 році чиновники забезпечили ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір із суден в морському порту "Південний" на Одещині. У Національному антикорупційному бюро України вказали, що за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою держпідприємства як користувача акваторії порту, що належить державі, тобто ДП "Адміністрація морпортів України". За даними НБУ, внаслідок дії наказу державне підприємство протягом 2015-2023 років зазнало збитків на понад 49 млн дол. США.

16 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Пивоварському у вигляді застави у розмірі 9 997 900 гривень. Наступного дня за нього сплатили заставу.

24 липня 2024 року він отримав статус обвинуваченого у справі про зловживанні владою та службовим становищем.

Нагадаємо, що наразі Пивоварський є генеральним директором групи компаній "Континіум" (мережа АЗС WOG).