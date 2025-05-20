Екснардепу-втікачу Онищенку апеляційна палата ВАКС скасувала вирок у "газовій справі"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду за результатами апеляційного перегляду вироку екснардепу Олександру Онищенку та ще однієї фігурантки справи ухвалили рішення його скасувати і направити справу на новий розгляд.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію АП ВАКС.

"20 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту, обвинувачення, представника ТОВ, а також цивільного позивача на вирок ВАКС від 5 квітня 2024 року, яким колишнього народного депутата України та іншу фігурантку справи визнано винуватими у вчиненні ряду кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора, апеляційні скарги сторони захисту, представника ТОВ та цивільного позивача задоволено частково, вирок ВАКС скасовано та призначено новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції, в іншій частині апеляційні скарги залишити без задоволення.

Згідно з даними Центру протидії корупції, справа Онищенка понад рік перебувала в апеляції. До того майже 5 років перебувала на розгляді ВАКС. Повний текст рішення апеляційної палати буде оприлюднений після 23 травня.

Газова с права Онищенка

Газова справа ексдепутата Олександра Онищенка – одна з найперших і найгучніших справ НАБУ й САП. Розслідування щодо нардепа-втікача, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, було завершено ще у 2018 році.

Онищенка визнано винним в організації незаконної схеми з перепродажу газу у 2013-2016 роках. За версією слідства, ПАТ "Укргазвидобування" було завдано збитків на 740 млн грн, а держбюджет недоотримав понад 2 млрд грн.

Справа Онищенка розглядається заочно, бо сам Онищенко вже давно втік з України. У травні 2020 року німецький суд відмовив у його екстрадиції. У січні 2021 року США внесли Онищенка до санкційного списку за участь у "підтримуваній Росією мережі втручання у вибори президента США". У жовтні 2021 року Онищенко отримав російський паспорт. Тепер він виступає за збірну РФ із кінного спорту.

5 квітня 2024 року йому заочно призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас фінансова директорка Онищенка Олена Павленко отримала 12 років ув'язнення.