Для елітної нерухомості на Хрещатику в Києві нардепа-втікача Онищенко шукають управителя (ФОТО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя частини приміщень ТОВ "Майдан-Плаза", які належали особам, афілійованим з нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, нерухомість розташована у самому серці міста Києва, на вулиці Хрещатик.

Так, будівля, в якій розміщений актив, є частиною житлового комплексу преміум-класу - ЖК "Капітолій", а приміщення розташовуються на першому та другому поверсі і мають окремий вхід.

АРМА оголосило конкурс на пошук управителя частини приміщень ТОВ "Майдан-Плаза"

Як повідомила Дума, за результатами нещодавно проведеної незалежної оцінки актив було оцінено в 35 151 490 гривень.

"АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя, який щомісячно забезпечуватиме надходження до держбюджету від управління цією нерухомістю", - підкреслила Дума.

АРМА оголосило конкурс на пошук управителя частини приміщень ТОВ "Майдан-Плаза"

Вона додала, що конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 18:00 25 грудня 2024 року, а початок аукціону о 14:54 26 грудня 2024 року.

Справа Онищенко

Нагадаємо, 5 квітня 2024 року ВАКС визнав винним колишнього народного депутата Онищенка, який переховується за кордоном від слідства, у справі про привласнення 740 мільйонів гривень державних коштів. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановили правоохоронці, злочинна група під керівництвом Онищенка із січня 2013 року до червня 2016-го організувала "газову схему" — одну з наймасштабніших корупційних схем в історії України.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання грошей під час видобування та продажу природного газу.

За версією слідства, у період із січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи грошима, отриманими від реалізації газу у розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнав збитків на більш ніж 740 млн грн.

27 травня 2020 року німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього народного депутата Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права за утриманням ув'язнених.

Наприкінці 2020 року Олександр Онищенко отримав російське громадянство.