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Для элитной недвижимости беглого нардепа Онищенко на Крещатике ищут управляющего (ФОТО)

АРМА объявило конкурс на поиск управляющего части помещений ООО "Майдан-Плаза"
АРМА объявило конкурс на поиск управляющего части помещений ООО "Майдан-Плаза"

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило конкурс на поиск управляющего части помещений ООО "Майдан-Плаза", принадлежавших лицам, аффилированным с беглым нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, недвижимость находится в самом сердце города Киева, на улице Крещатик.

Так, здание, в котором размещен актив, является частью жилого комплекса премиум-класса – ЖК "Капитолий", а помещения располагаются на первом и втором этаже и имеют отдельный вход.

Фото 2 — Для элитной недвижимости беглого нардепа Онищенко на Крещатике ищут управляющего (ФОТО)
АРМА объявило конкурс на поиск управляющего части помещений ООО "Майдан-Плаза"

Как сообщила Дума, по результатам недавно проведенной независимой оценки актив был оценен в 35 151 490 гривен.

"АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего, который будет ежемесячно обеспечивать поступление в госбюджет от управления этой недвижимостью", — подчеркнула Дума.

Фото 3 — Для элитной недвижимости беглого нардепа Онищенко на Крещатике ищут управляющего (ФОТО)
АРМА объявило конкурс на поиск управляющего части помещений ООО "Майдан-Плаза"

Она добавила, что конкурс проводится через систему публичных закупок Prozorro. Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным критериям, могут представить свои предложения.

Конечный срок подачи тендерных предложений до 18:00 25 декабря 2024, а начало аукциона в 14:54 26 декабря 2024 года.

Дело Онищенко

Напомним, 5 апреля 2024 года ВАКС признал виновным скрывающегося за рубежом от следствия бывшего народного депутата Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен государственных средств Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установили правоохранители, преступная группа под руководством Онищенко с января 2013 года по июнь 2016-го организовала "газовую схему" — одну из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению денег при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели деньгами,   полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, вследствие чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

27 мая 2020 года германский суд отказал в экстрадиции   в Украине бывшего народного депутата Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

В конце 2020 года Александр Онищенко получил российское гражданство.

Автор:
Светлана Манько