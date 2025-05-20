Сбежавшему нардепу Онищенко апелляционная палата ВАКС отменила приговор по "газовому делу"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда по результатам апелляционного пересмотра приговора экснардепа Александра Онищенко и еще одной фигурантки дела приняла решение его отменить и направить дело на новое рассмотрение.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию АП ВАКС.

"20 мая Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон защиты, обвинения, представителя ООО, а также гражданского истца на приговор ВАКС от 5 апреля 2024 года, которым бывший народный депутат Украины и другая фигурантка дела признаны виновными в совершении ряда уголовных правонарушений", — говорится в сообщении.

Указывается, что по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, апелляционные жалобы стороны защиты, представителя ООО и гражданского истца частично удовлетворены, приговор ВАКС отменен и назначено новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции, в другой части апелляционные жалобы.

Согласно данным Центра противодействия коррупции, дело Онищенко более года находилось в апелляции. До этого почти 5 лет находилась на рассмотрении ВАКС. Полный текст решения апелляционной палаты будет опубликован после 23 мая.

Газовая с права Онищенко

Газовое дело эксдепутата Александра Онищенко – одно из самых первых и громких дел НАБУ и САП. Расследование в отношении беглого нардепа, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств во время добычи и продажи природного газа, было завершено еще в 2018 году.

Онищенко признан виновным в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 годах. По версии следствия, ПАО "Укргаздобыча" был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил более 2 млрд грн.

Дело Онищенко рассматривается заочно, потому что сам Онищенко уже давно скрылся из Украины. В мае 2020 года германский суд отказал в его экстрадиции. В январе 2021 года США внесли Онищенко в санкционный список за участие в "поддерживаемой Россией сети вмешательства в выборы президента США". В октябре 2021 года Онищенко получил российский паспорт. Теперь он выступает за сборную РФ по конному спорту.

5 апреля 2024 года ему заочно было назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время финансовый директор Онищенко Елена Павленко получила 12 лет заключения.