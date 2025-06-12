Экс-нардеп Крючков приговорен к 10,5 годам тюрьмы: за что получил приговор бывший руководитель ХК "Энергосеть"

Вчера, 11 июня, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) огласила приговор бывшему руководителю ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть". Действия обвиняемого нанесли государству ущерб на сумму свыше 346 млн грн.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Детали дела

Следствие установило, что руководитель ЧАО "ХК "Энергосеть" в 2014-2015 годах организовал схему, по которой потребители электрической энергии вместо того, чтобы платить за нее поставщику — ПАО "Запорожьеоблэнерго", перечисляли средства подконтрольной ему компании. Речь идет о платежах от таких потребителей, как ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК" ( Запорожский титано-магниевый комбинат - ред.) и ПАО "Днепроспецсталь".

По данным Центра противодействия коррупции (ГПК) речь идет о бывшем нардепе Дмитрии Крючкове.

"Рассмотрение в ВАКС длилось 5 лет. За это время было назначено более 100 судебных заседаний. Одни только дебаты стороны защиты продолжались больше года", — сообщили в ЦПИ.

Крючков оглашение приговора относительно себя заслушал онлайн, поскольку с февраля 2024 года находится за границей. Ранее он заявлял, что имеет право на постоянное проживание в Монако. Позже вроде бы находился на лечении в Швейцарии. Недавно говорил, что находится то во Франции, то в Вене.

В ЦПИ напомнили, что для Крючкова это уже второй приговор. По делу о завладении средствами "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" ему назначили 15 лет заключения. Дело на рассмотрении в апелляции.

Напомним, в мае беглого экснардепа Онищенко апелляционная палата ВАКС отменила приговор по "газовому делу".