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Экс-нардеп Крючков приговорен к 10,5 годам тюрьмы: за что получил приговор бывший руководитель ХК "Энергосеть"

Дмитрий Крючков
Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков. Архивное фото: "Следствие.инфо"

Вчера, 11 июня, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) огласила приговор бывшему руководителю ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть". Действия обвиняемого нанесли государству ущерб на сумму свыше 346 млн грн.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Детали дела

Следствие установило, что руководитель ЧАО "ХК "Энергосеть" в 2014-2015 годах организовал схему, по которой потребители электрической энергии вместо того, чтобы платить за нее поставщику — ПАО "Запорожьеоблэнерго", перечисляли средства подконтрольной ему компании. Речь идет о платежах от таких потребителей, как ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК" ( Запорожский титано-магниевый комбинат - ред.) и ПАО "Днепроспецсталь".

По данным Центра противодействия коррупции (ГПК) речь идет о бывшем нардепе Дмитрии Крючкове.

"Рассмотрение в ВАКС длилось 5 лет. За это время было назначено более 100 судебных заседаний. Одни только дебаты стороны защиты продолжались больше года", — сообщили в ЦПИ.

Крючков оглашение приговора относительно себя заслушал онлайн, поскольку с февраля 2024 года находится за границей. Ранее он заявлял, что имеет право на постоянное проживание в Монако. Позже вроде бы находился на лечении в Швейцарии. Недавно говорил, что находится то во Франции, то в Вене.

В ЦПИ напомнили, что для Крючкова это уже второй приговор. По делу о завладении средствами "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" ему назначили 15 лет заключения. Дело на рассмотрении в апелляции.

Напомним, в мае беглого экснардепа Онищенко апелляционная палата ВАКС отменила приговор по "газовому делу".

Автор:
Татьяна Ковальчук