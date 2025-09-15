Запланована подія 2

Понад 30 мільйонів цеглин на рік: на Тернопільщині запускають завод з виробництва будівельних матеріалів

Фото: В'ячеслав Негода/ Facebook

У Козлівській громаді на Тернопільщині готуються до запуску заводу з виробництва будівельних матеріалів. Реконструкція підприємства, яка була розпочата ще у 2016 році, вийшла на фінішну пряму: його готовність становить понад 90%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

За його словами завод вироблятиме рядову цеглу та керамоблоки, які здатні задовольнити потреби промислового, житлового та аграрного будівництва. Його потужність — до 30 мільйонів умовної цегли на рік.  

Планується, що після запуску на підприємстві працюватиме близько 50 людей. Виробництво буде максимально автоматизованим, з використанням місцевої сировини.

Основне джерело енергії — газ, проте розглядається можливість переходу на альтернативне паливо — пелети.

"Це стратегічно важливий об’єкт для економіки регіону: нові робочі місця, надходження до бюджету, зміцнення промислового потенціалу", - зазначив Негода.

Фото: В'ячеслав Негода/ Facebook
Фото: В'ячеслав Негода/ Facebook
Фото: В'ячеслав Негода/ Facebook

Нагадаємо, на Тернопільщині триває оновлення державних доріг за співфінансуванням з державного та місцевого бюджетів. Цьогоріч уже вдалося покращити умови проїзду на дев’яти автошляхах у межах територіальних громад області.

Автор:
Тетяна Бесараб