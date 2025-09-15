Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Автодороги Тернопольщины получили обновленное покрытие, разметку и освещение: что известно о ремонтных работах

ремонт дорог
Тернопольщина ремонтирует государственные дороги / Агентство восстановления

В Тернопольской области продолжается обновление государственных дорог по софинансированию из государственного и местного бюджетов. В этом году уже удалось улучшить условия проезда на девяти автодорогах в пределах территориальных общин области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Улучшение проезда и безопасности на дорогах

Совместно с общинами Тернопольской области мы работаем над улучшением условий проезда по государственным дорогам области, чтобы обеспечить стабильную и надежную логистику.

Благодаря механизму софинансирования из государственного и местных бюджетов становится возможным оперативно ремонтировать изношенное дорожное покрытие и инфраструктуру, гарантируя надлежащее транспортное сообщение на дорогах области.

В этом году на условиях софинансирования активно сотрудничаем с территориальными общинами Тернопольщины. Улучшить условия проезда и повысить безопасность участников дорожного движения удалось на девяти автодорогах в рамках Шумской, Почаевской, Монастырской, Бучацкой, Лановецкой, Великоберезовицкой, Нараевской и Великодедеркальской общин, отмечает пресс-служба.

Подрядные организации ликвидировали просадки, путей, выбоины и другие дефекты дорожного покрытия горячим асфальтобетоном. На отдельных участках произведен ямочный ремонт струйным методом и устроены новые карты. Также обновлена горизонтальная дорожная разметка и восстановлено внешнее освещение с установкой новых опор и светильников.

В настоящее время на очереди работы на участках дорог государственного значения, которые проходят через Борсуковскую, Гримайловскую, Подволочискую, Трибуховскую и Скориковскую общины.

Фото 2 — Автодороги Тернопольщины получили обновленное покрытие, разметку и освещение: что известно о ремонтных работах
Фото 3 — Автодороги Тернопольщины получили обновленное покрытие, разметку и освещение: что известно о ремонтных работах
Фото 4 — Автодороги Тернопольщины получили обновленное покрытие, разметку и освещение: что известно о ремонтных работах
Фото 5 — Автодороги Тернопольщины получили обновленное покрытие, разметку и освещение: что известно о ремонтных работах

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько