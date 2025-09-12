- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ремонт моста возле Вышгорода на завершающем этапе: когда откроют движение
В Киевской области продолжается капитальный ремонт моста на дороге Р-69 вблизи Вышгорода. Это сооружение было разрушено в 2022 году в результате вооруженной агрессии РФ. Восстановление моста — один из приоритетных проектов для транспортной инфраструктуры региона.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.
Как продвигаются роботы?
Специалисты уже демонтировали разрушенные конструкции и установили новые элементы:
- смонтированы новые опоры и железобетонные балки;
- устроена монолитная железобетонная плита.
В настоящее время ремонтники работают над восстановлением уцелевших частей моста:
- ремонтируют железобетонные балки и поверхности;
- производят гидроизоляцию;
- готовят закладные детали для последующего бетонирования.
Восстановление моста осуществляется за счет кредитного соглашения с Великобританией. Для обеспечения движения транспорта во время ремонтных работ организован временный объезд с понтонной переправой длиной 120 метров.
В настоящее время работы находятся на завершающем этапе. Движение по мосту планируется открыть этой осенью.
Напомним, на Киевщине продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.