Ремонт моста возле Вышгорода на завершающем этапе: когда откроют движение

В Киевской области продолжается капитальный ремонт моста на дороге Р-69 вблизи Вышгорода. Это сооружение было разрушено в 2022 году в результате вооруженной агрессии РФ. Восстановление моста — один из приоритетных проектов для транспортной инфраструктуры региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Как продвигаются роботы?

Специалисты уже демонтировали разрушенные конструкции и установили новые элементы:

смонтированы новые опоры и железобетонные балки;

устроена монолитная железобетонная плита.

В настоящее время ремонтники работают над восстановлением уцелевших частей моста:

ремонтируют железобетонные балки и поверхности;

производят гидроизоляцию;

готовят закладные детали для последующего бетонирования.

Восстановление моста осуществляется за счет кредитного соглашения с Великобританией. Для обеспечения движения транспорта во время ремонтных работ организован временный объезд с понтонной переправой длиной 120 метров.

В настоящее время работы находятся на завершающем этапе. Движение по мосту планируется открыть этой осенью.

Напомним, на Киевщине продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.