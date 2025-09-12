Запланована подія 2

Ремонт моста возле Вышгорода на завершающем этапе: когда откроют движение

Ремонт моста возле Вышгорода на завершающем этапе. / Агентство восстановления

В Киевской области продолжается капитальный ремонт моста на дороге Р-69 вблизи Вышгорода. Это сооружение было разрушено в 2022 году в результате вооруженной агрессии РФ. Восстановление моста — один из приоритетных проектов для транспортной инфраструктуры региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Как продвигаются роботы?

Специалисты уже демонтировали разрушенные конструкции и установили новые элементы:

  • смонтированы новые опоры и железобетонные балки;
  • устроена монолитная железобетонная плита.

В настоящее время ремонтники работают над восстановлением уцелевших частей моста:

  • ремонтируют железобетонные балки и поверхности;
  • производят гидроизоляцию;
  • готовят закладные детали для последующего бетонирования.
Восстановление моста осуществляется за счет кредитного соглашения с Великобританией. Для обеспечения движения транспорта во время ремонтных работ организован временный объезд с понтонной переправой длиной 120 метров.

В настоящее время работы находятся на завершающем этапе. Движение по мосту планируется открыть этой осенью.

Напомним, на Киевщине продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Татьяна Ковальчук