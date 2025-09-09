- Категория
В Киевской области продолжается ремонт моста через реку Тетерев
В Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Капитальный ремонт моста через Тетерев
Продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетер на дороге Т-10-05, который был поврежден во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Первоначально специалисты демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции моста, устроили буронабивные сваи под две береговые опоры и выполнили подбетонку под ригельные элементы. Уже завершено усиление ригелей девяти опор арматурно-бетонным каркасом, сейчас идет подготовка к усилению еще одной промежуточной опоры.
Также продолжаются работы по устройству арматурных каркасов, опалубки и бетонированию подферменников для балок пролетного строения.
Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.