В Киевской области продолжается ремонт моста через реку Тетерев

В Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Капитальный ремонт моста через Тетерев

Первоначально специалисты демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции моста, устроили буронабивные сваи под две береговые опоры и выполнили подбетонку под ригельные элементы. Уже завершено усиление ригелей девяти опор арматурно-бетонным каркасом, сейчас идет подготовка к усилению еще одной промежуточной опоры.

Также продолжаются работы по устройству арматурных каркасов, опалубки и бетонированию подферменников для балок пролетного строения.

