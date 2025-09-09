Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киевской области продолжается ремонт моста через реку Тетерев

ремонт
Капитальный ремонт моста через Тетерев / Агентство восстановления

В Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Капитальный ремонт моста через Тетерев

Продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетер на дороге Т-10-05, который был поврежден во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Первоначально специалисты демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции моста, устроили буронабивные сваи под две береговые опоры и выполнили подбетонку под ригельные элементы. Уже завершено усиление ригелей девяти опор арматурно-бетонным каркасом, сейчас идет подготовка к усилению еще одной промежуточной опоры.

Также продолжаются работы по устройству арматурных каркасов, опалубки и бетонированию подферменников для балок пролетного строения.

Фото 2 — В Киевской области продолжается ремонт моста через реку Тетерев
Фото 3 — В Киевской области продолжается ремонт моста через реку Тетерев
Фото 4 — В Киевской области продолжается ремонт моста через реку Тетерев
Фото 5 — В Киевской области продолжается ремонт моста через реку Тетерев

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько