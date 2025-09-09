- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Київщині триває ремонт мосту через річку Тетерів
На Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.
Капітальний ремонт мосту через Тетерів
Триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який був пошкоджений під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Першочергово фахівці демонтували зруйновані та пошкоджені конструкції мосту, влаштували буронабивні палі під дві берегові опори та виконали підбетонку під ригельні елементи. Уже завершено підсилення ригелів дев’яти опор арматурно-бетонним каркасом, наразі триває підготовка до підсилення ще однієї проміжної опори.
Також продовжуються роботи з влаштування арматурних каркасів, опалубки та бетонування підферменників для балок прогонової будови.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту.