На Київщині триває ремонт мосту через річку Тетерів

Капітальний ремонт мосту через Тетерів / Агентство відновлення

На Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Капітальний ремонт мосту через Тетерів

Триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який був пошкоджений під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Першочергово фахівці демонтували зруйновані та пошкоджені конструкції мосту, влаштували буронабивні палі під дві берегові опори та виконали підбетонку під ригельні елементи. Уже завершено підсилення ригелів дев’яти опор арматурно-бетонним каркасом, наразі триває підготовка до підсилення ще однієї проміжної опори.

Також продовжуються роботи з влаштування арматурних каркасів, опалубки та бетонування підферменників для балок прогонової будови.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Автор:
Ольга Опенько