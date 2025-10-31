Ще одна "інвестняня": уряд підписав угоду з компанією Ігоря Ліскі щодо будівництва заводу на Черкащині

31 жовтня в межах ініціативи "Зроблено в Україні" було підписано п'ятий спеціальний інвестиційний договір між урядом України та товариством з обмеженою відповідальністю "Фіднова Центр" (Feednova Center), яке входить до EFI Group.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Масштабний проєкт на Черкащині

Компанія "Фіднова Центр" планує побудувати у Звенигородському районі Черкаської області масштабний переробний завод на площі понад 10 гектарів. Підприємство вироблятиме високопротеїнові кормові домішки та тваринні жири, які користуються попитом як в Україні, так і за кордоном.

Соболев наголосив, що це вже п'ятий інвестиційний договір, підписаний у межах програми "інвестнянь" (проєкти зі значними інвестиціями, які підтримує держава).

Обсяг державної підтримки оцінюється у 172,1 млн грн, а загальна вартість інвестицій становить 649,8 млн грн (близько 14,4 млн євро).

Умови програми

Програма "інвестнянь" розрахована на інвесторів, які впроваджують проєкти вартістю від 12 мільйонів євро. Держава може надавати їм підтримку до 30% від загального обсягу інвестицій, що включає:

звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;

звільнення від ПДВ на імпорт устаткування та комплектуючих;

звільнення від податку на прибуток підприємства;

компенсацію витрат на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури — автошляхів, мереж зв’язку, електро-, газо-, водо- та теплопостачання.

"Такі інвестиційні проєкти показують – поєднання державної підтримки, приватного капіталу та стратегічного бачення формує нову промислову основу України... Це не лише робочі місця й податки – це перехід від сировинної моделі до економіки інновацій і глибокої переробки, що є основою стійкого відновлення", – цитує Соболева пресслужба Мінекономіки.

Представники уряду і "Фіднова Центр". Фото: Мінекономіки

Що кажуть в EFI Group

Будівництвом заводу займається інвестиційна компанія EFI Group Ігоря Ліскі разом з партнерами. У пресслужбі повідомили, що завод буде надавати послуги зі збирання, транспортування і переробки побічних продуктів тваринного походження. Понад 80% готової продукції експортуватимуть до країн ЄС та Азії.

Гендиректорка EFI Group Ольга Батова додала, що група має досвід успішної реалізації виробничих проєктів великого масштабу, тому "така взаємодія надихне український бізнес та міжнародних партнерів інвестувати в країну вже зараз".

Нагадаємо, 21 жовтня у Звенигородській громаді відбулася церемонія закладання першого каменю майбутнього заводу “Фіднова Центр”.

Це буде другий завод Feednova із переробки відходів тваринництва на високопротеїнові кормові добавки й тваринні жири. Перший завод відкрився у Буську на Львівщині у червні 2024-го.