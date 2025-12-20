Харків продовжив податкові пільги для бізнесу та фізичних осіб до березня 2026 року

Харківська міська рада на позачерговій сесії у п’ятницю ухвалила продовження звільнення від сплати місцевих податків і зборів для фізичних та юридичних осіб, а також підприємців до 31 березня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Ми зберігаємо пільги на перший квартал наступного року. Сьогодні ми єдине місто в Україні, яке це робить. Для нас дуже важливо, щоб бізнес залишався в Харкові, щоб підприємці спрямовували заощаджені кошти на збереження та створення нових робочих місць, на розвиток", — зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року рішенням міськради було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку для фізичних і юридичних осіб становить 0% від нормативної грошової оцінки.

Також встановлено нульову ставку податку на нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка у власності юридичних осіб). Платникам єдиного податку 4-ї групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

Рішення дозволяє бізнесу ефективніше використовувати ресурси для розвитку та підтримки економічної стабільності в Харкові.

Зауважимо, ще минулого року на позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалене рішення щодо звільнення місцевих підприємців від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку для фізосіб-підприємців 4-ї групи.